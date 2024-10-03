الإعلام الحربي اليمن: مشاهد لاستهداف الناقلة البريطانية "كورديليا مون"

العالم - الیمن

وأظهرت المشاهد لحظة وصول الزورق المسير الي جسم الناقلة البريطانية في البحر الاحمر وارتطامه بها ومن ثم انفجاره وإصابتها اصابة بليغة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينةَ ( CORDELIA MOON ) النفطيةَ البريطانية في البحر الأحمر، بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة.

وأكدت ان العملية تأتي في إطار تنفيذ عملياتها العسكرية لفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفعِ الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان.