بزشكيان: بالرؤية المشتركة مع الجيران نستطيع ان نجعل اسرائيل تقف عند حدها

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال الرئيس بزشكيان حين وصوله الى طهران بعد حضوره اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي في قطر: كان لنا لقاء مع أمير قطر وأجرينا محادثات جيدة وتم التوصل إلى تفاهمات؛ ووقع الوزراء على هذه المذكرات الست.

وتابع: الجديد الذي حصل هو أن وزراء خارجية دول عربية (مجلس التعاون)، إضافة إلى وزير خارجية بلادنا السيد عراقجي، عقدوا اجتماعا وكانت هناك نقاشات حول الأوضاع في المنطقة وغزة ولبنان. لقد تم التوصل الى تفاهم جيد مع وزراء خارجية عرب حول حل المشاكل التي كانت بيننا أو العتابات التي كانت موجودة، وهذه العملية يمكن أن تستمر.

وقال الرئيس الايراني: لقد قام أصدقاؤنا بعمل جيد في مختلف المجالات. وكان وزير الطاقة حاضرا في هذه الرحلة، كما حضر معنا وزير الرياضة والشباب ووزير الخارجية وبعض أعضاء البرلمان ورئيس الغرفة التجارية حيث أجروا مباحثات مع نظرائهم وتم التوصل إلى تفاهمات جيدة. وسنقوم إن شاء الله بمتابعة وتنفيذ هذه التفاهمات؛ وسندعو أمير قطر لزيارة طهران وتنفيذ هذه المذكرات معًا.

وتابع: "في نهاية المطاف، ما نتبعه في جميع الرحلات هو خلق الانسجام والتضامن؛ لقد أجرينا محادثات مع رئيس طاجيكستان ورئيس وزراء تايلاند، وفي كل هذه المناقشات، تبادلنا المخاوف المتعلقة بالمنطقة.

وقال بزشكيان: سنصل في النهاية إلى نقطة تكون لدينا فيها لغة ورؤية مشتركة مع دول الجوار ونستطيع أن نقود العالم بصوت واحد ورؤية واضحة إلى حيث نريد أن نصل ونجعل "إسرائيل" تقف عند حدها وتكف عن الجرائم والمذابح التي اطلقتها. آمل أن نتمكن من قيادة المنطقة إلى السلام والأمن وتحقيق الوئام والتعاطف والوحدة بين الدول الإسلامية. كل هذه الخطط يمكننا تصميمها معًا والتنسيق لتنفيذها.

وأكد: لدينا أصول في قطر بقيمة 6 مليارات دولار، وقد اجتمع محافظا البنكين المركزيين في البلدين. كما تحدثنا مع أمير قطر في هذا الصدد. وتوصلنا إلى تفاهمات جيدة في هذا المجال أيضاً.