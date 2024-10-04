حزب الله يوجه رشقة صاروخية كبيرة على حيفا

العالم - لبنان

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الحزب في بلاغ عسكري: قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح الجمعة الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية.

وأضاف أن هذه العملية دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية، ومرابض مدفعية العدو في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الخميس تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر الجمعة دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن الإعلام الحربي أمس الخميس أن المقاومة الإسلامية شنت 32 عملية ضد مستعمرات الاحتلال ومواقع.

كما بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

وأكدت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة الخميس بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.

وشددت المقاومة الإسلامية أنها ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير.