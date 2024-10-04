أردوغان يحذر من 'خطة شريرة' بجعبة الاحتلال بعد عام من العدوان على غزة

العالم _ تركيا

وقال أردوغان، في كلمة له بمهرجان "تكنوفيست 2024" بمدينة أضنة التركية: لقد مرّ عام تقريبا، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة، واستُشهد أكثر من 50 ألفا من إخوتنا وأخواتنا وأطفالنا وامرأة على يد القوى الصهيونية.

وأردف: "إننا نواجه حالة من الجنون، تتلذذ بقتل الأطفال في مهدهم، ومن المؤسف أن الغرب يواصل دعم شبكة المجازر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس التركي على أن "الدول التي ترسل القنابل متواطئة بنفس القدر مع إسرائيل".

وحذّر من أن "الخطة الشريرة (لإسرائيل) التي يتم تنفيذها لن تقتصر على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، ولست بحاجة إلى نبوءة لمعرفة أين يكمن الهدف النهائي لإسرائيل".

واستنكر أردوغان في حديثه، منع الاحتلال، في الآونة الأخيرة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من دخول الأراضي المحتلة، متسائلا: "من أنتم لكي تقولون إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع الدخول؟"