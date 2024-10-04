سفير إيران بالرياض: جادون في تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والتنمية

العالم _ إيران

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،رأى السفير الايراني لدى السعودية بأن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون في الدوحة هو الخطوة الأولى لتعاون إقليمي شامل وجهد ضروري لتحقيق فكرة الإقليمية.

كما أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المملكة العربية السعودية على ان إيران جادة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق التنمية والأمن.

هذا وناقش وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأعضاء في مجلس التعاون يوم أمس الخميس 4 تشرين الاول/اكتوبر، آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدوا على تقارب وتعاون دول المنطقة في مختلف المجالات.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، استعرض وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجلس التعاون التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة مؤكدين على مواصلة المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تعزيز العلاقات وإيجاد سبل التعاون من أجل نمو وازدهار المنطقة.

وبدوره أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عراقجي على اهتمام ايران الدائم بجيرانها وتطوير التعاون الإقليمي والتحرك نحو إنشاء منطقة قوية بمشاركة جميع دول المنطقة.

كما اعتبر عراقجي أن تطور المنطقة وتقدمها مرهون باستقرارها وأمنها، وأعرب عن أمله في أن يتم ضمان أمن المنطقة وتنميتها بتعاون وتضافر دول المنطقة.