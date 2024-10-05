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لأول مرة منذ بداية العدوان..الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان

لأول مرة منذ بداية العدوان..الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طرابلس، شمال لبنان، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ بداية عدوانه الغاشم على لبنان.

العالم-لبنان

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه بحسب الوثائق التي تم توزيعها من مكان الحادث، فإن هذا إجراء مضاد مستهدف، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية من جهتها، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على ضاحية بيروت، ومواقع في جنوب لبنان ليلة الجمعة/ السبت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت حي الأبيض في ضاحية بيروت، بينما شهدت بلدات الشهابية والطيبة وبرعشيت كفردودنين جنوبي لبنان غارات جوية إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني مساء امس الجمعة تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمركزاته؛ بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

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