شاهد/مقاتلات حربية ترافق الرئيس الإيراني

العالم- ايران

ويظهر المقطع طائرة إيرباص 340 التي كانت تحمل الرئيس الإيراني أثناء رحلتها إلى قطر حيث كانت ترافقها مقاتلات من طراز F-14 Tomcat تابعة للقوات الجوية الايرانية.

وفي الوقت الراهن، تعد إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك مقاتلات F-14 Tomcat.

ويرى الخبراء أن هذه المقاتلات كانت من نقاط قوة إيران في الحرب المفروضة على ايران من جانب نظام صدام البائد. وخلال هذه الحرب التي استمرت ثماني سنوات، حققت إيران ما مجموعه 200 انتصار جوي بمقاتلات F-14 Tomcat.

ومنذ حوالي 40 عامًا، يتم تصنيع قطع غيار مقاتلات F14 Tomcat داخل إيران، وتتولى وحدة الهندسة والإصلاح التابعة للقوات الجوية الإيرانية مسؤولية صيانة هذه المقاتلات.

وانهى الرئيس الإيراني مساء او امس الخميس زيارته لقطر والتي تمت للقاء امير قطر والمشاركة في قمة حوار التعاون الاسيوي، وغادر الدوحة عائدا الى البلاد.

وكان الرئيس بزشكيان قد بدا زيارته لقطر يوم امس الاربعاء بدعوة رسمية من امير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

وتم خلال الزيارة التوقيع على 6 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

وفي اليوم الثاني من زيارته، شارك بزشكيان في قمة حوار التعاون الاسيوي والقى كلمة فيها.

كما عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة.