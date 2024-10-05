الشيخ الزكزاكي يعزي السيد الخامنئي

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ الزكزاكي في تصريح خص به قناة العالم:"نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي السيد القائد (آية الله السيد علي الخامنئي) باستشهاد السيد حسن نصرالله، قد فوجئنا بهذه الكارثة العظيمة وانا لله وانا اليه راجعون".

وقدم الشيخ الزكزاكي التعازي لجميع فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وايران وجميع الاحرار في العالم بمناسبة استشهاد السيد حسن نصرالله.

رأی ان استشهاد السيد نصرالله حري بأن يكون حدثاً للتبريك، فقد عاش الشهيد السيد حسن نصرالله حياة طيبة ونال حسن الخاتمة والشهادة والسعادة، سائلاً الباري عزوجل ان يجمعه مع سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام.