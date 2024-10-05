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عراقجي: ردنا على اي اعتداء صهيوني سيكون أقوى..يمكنهم اختبار إرادتنا!

عراقجي: ردنا على اي اعتداء صهيوني سيكون أقوى..يمكنهم اختبار إرادتنا!
السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكيان الصهيوني من مغبة اي اعتداء على ايران قائلا: ردنا على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد ويمكنهم اختبار إرادتنا.

العالم - ايران

وقال الوزير عراقجي خلال مؤتمر صحفي من دمشق ان على جدول أعمالنا موضوعان عاجلان أساسيان هما معالجة امور النازحين اللبنانيين وارساء وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وتابع : اجرينا مباحثات بناءة وستصل غدا الى سوريا طائرة مساعدات إنسانية للنازحين اللبنانيين.

واكد وزير الخارجية ان رد ايران على أي اعتداء صهيوني واضح جدا، فلكل فعل ردة فعل مماثلة ومتناسبة بل وأقوى وهذا ما اثبتناه سابقا وبامكانهم تجربة إرادتنا.

واشار عراقجي الى ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة بعلاقاتها الطيبة مع سوريا وسياسة الحكومة الجديدة ستكون استمرارا للسياسات السابقة .

ووصف وزير الخارجية الإيراني زيارته الى سوريا بانها كانت جيدة وناجحة جدا ، مضيفا ان زيارتي تنطوي على رسالة واحدة هي ان ايران كانت ولا تزال مع المقاومة تحت أي ظرف.

يتبع ..

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