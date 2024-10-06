الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بجباليا ويحاول التوغل الى جنوب لبنان

العالم - لبنان

وجاءت هذه التطورات بعد مجزرة جديدة للاحتلال في دير البلح استشهد فيها أكثر من 20 فلسطينيا، إلى جانب استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف مدارس تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته استكملت تطويق منطقة جباليا في غزة، مضيفا أنه تم نقل الفرقة 162 من منطقة رفح إلى جباليا بعد أن أنهت مهمتها في الجنوب.

وفي تطورات جبهة لبنان، شن كيان الاحتلال غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل جنوبي البلاد.

وتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعم جيش الإحتلال إنه هاجم وسائل قتالية وبنى عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت.

بالمقابل، قال حزب الله إنه يتصدى لقوة إسرائيلية في حرش مارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بغزة بيانا في "ذكرى الطوفان والعبور" أشادت فيه بصمود الشعب والمقاومة، وأكدت أن المقاومة في القطاع بخير، كما رفضت الفصائل التوصل إلى اتفاق أو صفقة إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.