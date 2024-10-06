إيران تدين بشدة العدوان العسكري الأميركي والبريطاني على اليمن

العالم – إيران

وفي تصريح له اعتبر إسماعيل بقائي الاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل أميركا وبريطانيا على اليمن انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدا المسؤولية الدولية للأطراف المهاجمة عن هذه الأعمال غير القانونية والمناقضة لميثاق الامم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار الاحتلال وتأجيج الحرب والتوسع الذي يمارسه الكيان الصهيوني، السبب الرئيسي لاستمرار حالة الانفلات الأمني ​​وعدم الاستقرار في المنطقة، وشدد على ضرورة وقف عدوان كيان الاحتلال على لبنان والإبادة الجماعية في غزة كشرط لاستعادة السلام والاستقرار في المنطفة.

وأوضح بقائي: إن اجراءات شعب اليمن والدول الإسلامية الأخرى في المنطقة ردا على جرائم الكيان الصهيوني بحق المسلمين في فلسطين ولبنان وسوريا هي رد فعلهم الطبيعي على قتل إخوانهم واخواتهم الفلسطينيين واللبنانيين، ومن الواضح أن الاستخدام غير القانوني للقوة العسكرية من قبل أميركا وحلفائها ضد شعب اليمن الواعي لن يكون له أي تأثير على عزمه على الدفاع عن شعبي فلسطين ولبنان.