فيديو/جيش الاحتلال يعدم شخصية فلسطينية معروفة بالضرب المبرح

العالم _ فلسطين

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في ساعات فجر يوم الاثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

وبحسب المصادر، تم نقل الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.

استشهاد الشيخ زياد أبو هليل

فيديو سابق للشهيد المسن زياد أبو هليل والذي ارتقى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل

والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وقد أثار خبر استشهاده حالة من الغضب بين الأهالي.

فيديو سابق للشهيد الحاج زياد أبو هليل خلال محاولته منع جنود الاحتلال من اطلاق النار تجاه الشبان في مدينة الخليلفيديو سابق للشهيد الحاج زياد أبو هليل خلال محاولته منع جنود الاحتلال من اطلاق النار تجاه الشبان في مدينة الخليل