فلسطينية مُحررة تكشف تفاصيل معاناة أكثر من 90 أسيرة بسجن الدايمون

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت البرغوثي في تصريحٍ خاص بوكالة (شهاب) للأنباء: "تواجه الأسيرات في سجن الدامون تضييقا كبيرا وإجراءات مشددة في الفترة الأخيرة".

وأوضحت أنه تم سحب كافة الملابس والتي كانت شحيحة جداً، كما سحب الاحتلال مقتنيات الأسيرات من أغطية وأحذية وعلب لوضع الطعام والإبقاء على صحن وكأس وملعقة لا غير لكل أسيرة.

وذكرت أن هذا يعني عدم قدرة الاسيرات على الاحتفاظ بالطعام دافئ أو تجميعه متأخراً لتناوله في وجبة واحدة لتفادي الجوع بسبب قلة الكميات.

وبحسب البرغوثي، ازداد التضييق على وقت الفورة والاستحمام خاصة مع تزايد عدد الأسيرات، والاستمرار في نقل الأسيرات من غرفة لغرفة تبعاً لرغبة الإدارة لا رغبة الأسيرات.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تضيق على الأسيرات بالتقليل من خروجهن للعيادة وتقليل كميات الدواء، مشيرة إلى تزايد اللجوء للعنف ضد الأسيرات.

وأفادت بأن إدارة سجون الاحتلال عزلت بعض الأسيرات في ظروف سيئة جداً في عزل "الرملة" منذ أسابيع مثل المناضلة خالدة جرار التي ما زالت تعاني ظروف صعبة جداً في العزل غير المبرر ومجهول السبب.

وتابعت إن كل الظروف السابقة يضاف عليها العزلة عن العالم ومنع التواصل مع الأهل والمحاميين.

وحذرت من أن استفراد إدارة سجون الاحتلال بالأسرى أمر خطير في ظل انشغال العالم بالحروب الحالية، وبالتالي يقع على عاتق ذوي الأسيرات والمؤسسات الرسمية والحقوقية والدولية تفعيل قضيتهن وتسليط الضوء عليها وفضح انتهاكات الاحتلال لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى.

وختمت الناشطة البرغوثي قائلة إنه "رغم الظروف القاهرة التي ذكرناها مازلت الأسيرات يتمتعن بحالة معنوية عالية وصمود لا ينكسر وعزيمة لا تلين، فمنذ متى استكانت المرأة الفلسطينية لمحتل أو ضعفت أمام جبروت طغاة!".