بعد عام من طوفان الأقصى: الاحتلال يصب غضبه على غزة

العالم _ فلسطين

فخلال يومين وفي سلسلة غارات نفذتها مقاتلات الاحتلال الحربية وآلياته المدفعية ارتقى عشرات الشهداء الفلسطينين واصيب عدد كبير بجروح بينما قامت جرافات الاحتلال بهدم عدد من المنازل في منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

ففي أحدث الغارات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة قرب مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق مصدر طبي. وفي بيان صدر عن مستشفى العودة استشهد فلسطينيان وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم ذاته.

وبالتزامن كثف الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار على مخيم البريج، ما تسبب بسقوط عدد من الشهداء، فيما تم إطلاق قذائف دخانية بشكل مكثف شمال وشرق المخيم تمهيداً لاخلائه. كما تعرضت مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي عنيف.

وجنوبا أفادت مصادر طبية بسقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء في قصف مدفعي على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، فيما تشهد تلك المناطق حركة نزوح كبيرة للمواطنين بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي باستهدافها.

وفي مدينة رفح استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف منزل في منطقة ميراج شمال المدينة.

في شمال قطاع غزة، استهدف القصف الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في حي الشيخ رضوان ومنزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم سيدة بقصف من طائرات مسيرة على دوار أبو شرخ في مخيم جباليا.

كما استشهد العشرات جراء استهداف مدرسة في منطقة بئر النعجة غرب المخيم، واستشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منطقة محطة أبو قمر في المخيم.