الشيخ نعيم قاسم: طوفان الأقصى هو بداية تغيير وجه الشرق الأوسط

العالم - لبنان

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء إن هذه المواجهة العظيمة مباركة وهي خط سليم من أجل التغيير.

واضاف ان هدف الاحتلال كان إنهاء المقاومة بشكل كامل وإبادة الشعب الفلسطيني بما يجعله منزوع القدرة على توليد المقاومة والمطالبة بحقوقه.

وأكد الشيخ نعيم قاسم ان اجتماع العدو الاسرائيلي ومعه اميركا ودول غربية لا يخيفنا ونحن أبناء سيد شهداء محور المقاومة السيد حسن نصر الله.

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" إن جهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة، مضيفا ان مقاومة غزة اسطورية وهي قادرة على الصمود والمقاومة في فلسطين ولا تهزم.

وأكد الشيخ قاسم ان ايران تدعم المقاومة وهي مصممة على دعم المقاومة بكل ما تراه مناسبا.

كما أكد الشيخ قاسم ان عطاءات اليمن عظيمة والمقاومة العراقية قدمت وتقدم الشيء الكثير لمصلحة فلسطين.

واشار الشيخ نعيم قاسم ان العدو فتح الحرب على لبنان مستفيدا من الدعم الاميركي ولكن الحرب لن تمس ارادتنا وتصميمنا على المواجهة

واضاف الشيخ نعيم قاسم انه يمكن لنتنياهو ان يقول انه يريد الحرب ولكن ليس بامكانه ان يحقق اهدافه منها.

يتبع