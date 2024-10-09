مستشار قائد حرس الثورة: سنسوي عشرات المراکز الاسرائيلية مع الارض

العالم - مراسلون

وقال العميد جباري في حديث خص به قناة العالم ان كيان الاحتلال، ليس من باب الإرادة وانما من باب القدرة، لايملك القدرة الكافية لفرض حرب ضدنا.

وأكد ان جبهة المقاومة لها من الوسعة والقدرة والاقتدار والتنسيق العالي ما يمنع الاحتلال من شن حرب ضدنا.

وأضاف ان اليمن، يمتلك مليون مجاهد جاهز للجهاد وهناك الكثير مثلهم في كثير من دول العالم الاسلامي.

وأوضح اننا علی اهبة الاستعداد لأي مواجهة، وقد أريناهم شيئاً من بأسنا وهناك قدرات لم نكشف عنها بعد وسنكشف عنها حينئذ.

وشدد علی أن الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وغيرهم، لايستطيعون شن حرب ضد ايران، لما لديها من الاستعداد والاقتدار والعزة الوطنية؛ لكنهم ربما يبحثون عن الانتقام للضربة التي تعرض لها الاحتلال خلال عملية الوعد الصادق 2، فيريدون ان يستهدفوا مكان ما، في ايران.

وصرح مستشار قائد حرس الثورة الاسلامية:" انا كشخص مطلع علی الأمور، اعلن انه اذا تم استهداف أي مكان من اراضينا، سوف نضرب عشرات المراكز الاقتصادية والعسكرية والامنية الاسرائيلية وسنسويها مع الارض".