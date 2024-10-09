عراقجي يتوجه الى السعودية

العالم - ايران

وتتمحور محادثات عراقجي مع المسؤولين السعوديين حول التطورات الجارية في المنطقة. وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت ودمشق قبل ايام في زيارة شجاعة وسط الغارات الصهيونية المتواصلة على هاتين العاصمتين لتأكيد وقوف ايران الى جانب المقاومة في وجه توسع العدوان الصهيوني على شعوب المنطقة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي هامانة بان زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء تاتي للتشاور والتنسيق لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وقال بقائي هامانة، في مدونة على حسابه الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي X: سيزور وزير الخارجية عباس عراقجي السعودية اليوم في إطار المشاورات والتنسيق الدبلوماسي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية والاعتداءات الإسرائيلية والتخفيف من معاناة إخواننا وأخواتنا في غزة ولبنان.

وأضاف: يجب وقف الإبادة الجماعية والعدوان.وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم جميع شعوب المنطقة.