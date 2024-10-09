الرئاسة العراقية تحذر من المساس بالمرجعية الدينية

العالم - العراق



وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان: "ندين بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال وسائل إعلام الكيان المحتل"، لافتة إلى أنه "نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية ونؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية".

وأضافت أن "هذا التعدي السافر سيؤدي الى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب".

وأكدت الرئاسة سعي العراق الى "تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان"، مبينة "موقف العراق الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني".

جاء ذلك، عقب نشر إحدى قنوات الكيان الاسرائيلي للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الإغتيالات الإسرائيلية.

بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي.