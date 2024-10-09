اقامة المؤتمر الوطني الثالث لرواد الصناعة والاقتصاد في طهران

العالم - خاص بالعالم

بحضور مجموعة من نشطاء ونخب الصناعة والاقتصاد الايراني وبهدف الاطلاع على حالة الاقتصاد والصناعة في البلاد وخلق التفاعل بين وحدات القطاع الخاص في مختلف المجالات المهنية والصناعية، أقيم بالعاصمة الايرانية طهران المؤتمر الوطني والثالث لرواد الصناعة والاقتصاد الايراني.

وقال شاهين رفيع بور، وهو احد المشاركين في المؤتمر، لمراسل قناة العالم: تعتبر ايران من افضل دول العالم في مجال تصميم منتجات الذهب، في شركتنا حاولنا الاستعانة بأفضل المصممين المحليين لانتاج منتجات متنوعة تعتمد على التاريخ القديم لايران والتي لاقت استحسان العملاء المحليين والاجانب.

فيما قال بشير هائمي نجادي، مشارك آخر في المؤتمر، لمراسلنا: نعمل منذ اكثر من 20 عاما في مجال بناء الابراج في ايران، أثرت الحظر الامريكي بشكل مباشر على عملنا بحيث لا يمكننا القيام بأنشطتنا خارج ايران، وآمل أنه بمساعدة وتعاون الحكومة يتم حل هذه المشكلة حتى نتمكن من اختراق الاسواق خارج حدود البلاد.

وبحسب المشاركين في المؤتمر فإنه من خلال الاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة واستخدام النخب الوطنية لتوطين المعرفة الم وجودة في البلاد وخلق وتطوير ريادة الاعمال وتبادل الخبرات، يمكن تحويل اقتصادي ايران الى اقتصاد قوي في المنطقة والعالم.

وقالت إلهام عليخان، وهي احدى المشاركات في المؤتمر، لمراسلنا: نحن منخرطون في انتاج واستيراد المنتجات الرياضية نستورد افضل واحدث المعدات الرياضية الى ايران، وتمكنا من تصدير هذه المعدات الى بعض الدول المجاورة في السنوات الاخيرة.

وقال يوسف نامور وهو مشارك آخر في المؤتمر لمراسل قناة العالم: نحن نعمل في مجال الانظمة الامنية وتمكنا من الارتقاء بمنتجاتنا الى المستوى العالمي بمساعدة خبراء محليين، ونعلن بكل فخر ان منتجاتنا تتمتع بضمان مدى الحياة، والسبب في ذلك هو الجودة العالية للمنتجات.

فيما قال المشارك علي مسعودي لمراسلنا: يعتبر علم الروبوتات من اهم العلوم في العالم، حيث يستخدم في مجالات متعددة، وكما نرى فان العالم يتجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات. نحاول في مؤسستنا تعريف الطلاب بهذا العلم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل البلاد.

زيادة الناتج القومي الاجمالي ومستقبل البحث في الادارة وانشاء سلسلة التوريد في الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل في المناطق المحرومة وريادة الاعمال الاجتماعية من اهم محاور هذا المؤتمر الوطني.