إسبانيا: الهجوم الإسرائيلي على لبنان غزو

العالم - لبنان

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال رئيس الحكومة اليسارية الإسبانية، خلال نقاش في البرلمان: «من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، ومن ثم لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مُبالٍ».

وأضاف: «لقد نددنا بهذا الوضع في أوكرانيا، كما نددنا به في غزة والآن ندين أيضاً غزو لبنان».

كما أعرب بيدرو سانشيز، عن أسفه لعدم وجود توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال: «يؤسفني ذلك لأنني أعتقد أنه فيما يتعلق بهذه القضايا، علينا أن نكون متماسكين ليس فقط عبر موقفنا وإنما في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، يشن الكيان الاسرائيلي عدوانا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.