إستشهاد 6 عناصر بالدفاع المدني اللبناني في مجزرة شرق مدينة صور + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ صباح اليوم يغير على بلدة الخيام بشكل مركز ولافت، وربما في عملية تدمير ممنهجة لهذه المدينة، هذا بالإضافة إلى قصف مدفعي يمارسه الاحتلال على أكثر من نقطة ومحور، وخاصة تلك التي تشهد محاولات تدخل أو توغل بري فاشلة باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي المحتل ارتكب ليل أمس مجزرة بحق عناصر من الدفاع المدني اللبناني التابع لوزارة الداخلية بعد غارة استهدفت بلدة دير دغيا وهي بلدة تقع شرق مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد ستة عناصر من هذا المركز، ما يشير إلى إمعان الاحتلال باستهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف الطبي، وحتى الصليب الأحمر اللبناني كما حصل سابقا في بلدة الطيبة.

وعلى صعيد المواجهات أشار إلى أن المقاومة لا زالت تصد العديد من محاولات التسلل، وبالأمس قالت المقاومة إنها أطلقت على الحافة اللبنانية وأيضا على بعض المدن أكثر من 300 مقذوف متنوع بين صاروخ وقذيفة مدفعية، ما يشير إلى جاهزية المقاومة وأيضا حضورها الميداني، على عكس ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه قد دمر قدرات المقاومة وأضعف من مناوراتها العسكرية باتجاه المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن القرى التي استهدفت ليل أمس تعددت في صور وبنت جبيل والنبطية وجزين وصيدا و الشوف، حيث ارتكب الاحتلال أيضا مجزرة بحق نازحين كانوا في مركز اجتماعي للإيواء داخل بلدة الوردانية في قضاء الشوف حيث استهدفهم بغارة كبيرة أدت إلى استشهاد سبعة من النازحين وجرح أكثر من 17 نازح آخر.

وخلص إلى القول إن الطيران الحربي الإسرائيلي لازال يحلق بأجواء الجنوب والأجواء اللبنانية بشكل عام، كما اعترف الاحتلال صباح اليوم بمقتل جندي وجرح آخر على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

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