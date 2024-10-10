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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال شمال غرب غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال شمال غرب غزة
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الخميس، على استهداف عناصر الجيش الصهيوني في مناطق مختلفة من جباليا شمال غرب غزة.

العالم - فلسطين

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام في شمال غرب مدينة غزة.

كما أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

وأضافت أنه تم استهداف دبابة "ميركفاه 4" صهيونية ضمن كمين محكم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطا.

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