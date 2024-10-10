"كمين مركب" لكتائب القسام في جباليا

العالم-فلسطين

ويشن جيش الاحتلال راهنًا عملية واسعة النطاق في جباليا بالتوازي مع غاراته الجوية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان حول تفاصيل الكمين المعد مسبقًا في جباليا، أن الكمين استهدف "سرية مشاة ميكانيكية مؤللة تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود".

وأضاف البيان: "فور وصول القوة إلى المنطقة المستهدفة، تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحملة بالجنود وتفجير عبوة رعدية في جيب همر، كما استُهدف جيب آخر بقذيفة تاندوم. بعد ذلك، تقدم مجاهدونا نحو منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

ووفقًا للبيان، استهدف مقاتلو القسام عددًا من الجنود "الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، مما أوقع بينهم قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "استكمالاً لكمين المنطقة المعد مسبقًا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم وعبوة شواظ، كانتا قد وصلتا مع قوة النجدة إلى المكان".

واستشهد ما لا يقل عن 42065 فلسطينيًا غالبيتهم من المدنيين في العدوان العنيف والمدمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.