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"كتائب القسام" توقع "سرية مشاة ميكانيكي" للاحتلال في كمين محكم

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكي مؤللة للاحتلال، شمالي القطاع، في كمين محكم وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

العالم - فلسطين

وقالت "القسام" في تصريح صحفي اليوم الخميس: "خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا، أوقع مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا".

وتابعت:"فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة ، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

كما أكدت أنه "واستكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".

وقالت القسام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و 4 جنود صهاينة بطائرة مسيرة "انتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

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