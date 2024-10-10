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القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين بالبحر الاحمر والمحيط الهندي

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تمكنها من استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

العالم - اليمن

وأكدت القوات المسلحة في بيان تلاه المتجدث باسم هذه القوات العميد يحيي سريع، تمكنها من تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ من خلالِها سفينةَ ( OLYMPIC SPIRIT ) النفطيةَ الأمريكية. موضحة أنه تمَّ استهدافُ السفينةَ في البحرِ الأحمرِ بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتينِ مسيرتينِ. مضيفة أنه تم إصابة السفينة بشكل مباشرة . مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العملية بشكلٍ مشتركٍ بينَ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ.

وأضافت القوات المسلحة أن العلمية العسكرية الثانية نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بصاروخٍ مجنحٍ استهدفَ سفينةَ (ST.JOHN) في المحيطِ الهنديِّ. مؤكدة أن الإصابةُ مباشرةً بفضلِ الله. مضيفة أنه تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وأنَّها بعونِ اللهِ تعالى لن توقفَ عملياتُها في منطقةِ العملياتٍ البحريةِ المعلنِ عنها حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

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