حزب الله يصدر بيانا هاما بشأن تقرير نشرته 'رويترز'

العالم - لبنان

وجاء في البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله: ‏أن "وكالة 'رويترز' نشرت تقريراً عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها".

واكدت العلاقات الإعلامية لحزب الله في البيان، إن ‏هذا التقرير "هو محض خيال كتّاب رويترز وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا، وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلاً، وأن سياستنا ‏كما بات معلوماً وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجدداً، أنه لا توجد مصادر في حزب الله، فضلاً عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه". ‏

الجمعة 11-10-2024‏

‏07 ربيع الثاني 1446 هـ