إسبانيا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للكيان المحتل

العالم - اوروبا

وقال سانشيز منتقداً تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بعد اجتماعه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان: "اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنتقد وأدين الهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان".

وطالب سانشيز دول العالم أن تحذو حذو إسبانيا التي أوقفت بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بهدف منع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكّد أنّ إيقاف بيع الأسلحة سيحد من تصاعد الأحداث والحروب في الشرق الأوسط.

وبين أمس واليوم، أصيب 4 جنود لقوات "اليونيفيل" نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على مقار القوات في جنوبي لبنان، الأمر الذي أثار موجه تنديد أوروبية بالاعتداءات الإسرائيلية.