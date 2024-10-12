لافتات مدهشة علی جدران مهدمة في مدينة صور

العالم - مراسلون

ووثق مراسل قناة العالم، لافتة وضعت علی سيارة مدمرة إثر القصف، كتب عليها لو دمرتم الحجر، لن تكسروا ارادتنا.

ولافتة اخری، تلبي نداء سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصرالله كتب عليها "ببيوتنا.. بدمائنا.. لبيك".

وأكد مراسل العالم ان القصف الاسرائيلي العشوائي لمنطقة البص، لم يؤثر علی سكان هذا المنطقة، الذين لم يتركوا منطقتهم رغم الضغط الاسرائيلي.

وأوضح أحد المواطنين الذين هدم القصف بيته، ان الاحتلال يقصف البيوت بصورة عشوائية ويستهدف المدنيين ويهدم البيوت، مؤكداً انه يدعم المقاومة ويترحم علی ارواح الشهداء وهو مع المقاومين مهما حدث له.

من قدموا فلذات أكبادهم لايأبهون للقتل وللدمار، فهم صامدون وراسخون في الارض لتبقی مدينة صور ومنطقة البص وغيرها من القری اللبنانية تحمل راية المقاومة بعزة وفخر حماية للسيادة.