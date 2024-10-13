إيران ترد على ادعاء يربط عملية 7 أكتوبر ضد كيان الاحتلال بها

العالم - ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم امس السبت، بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال حول حصول الكيان الإسرائيلي على وثائق تتعلق بعلم إيران بعملية طوفان الاقصى التي نفذتها حركة حماس ضد الكيان الاسرائيلي في 7 تشرين الاول /أكتوبر 2023 : في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو حماس المقيمون في الدوحة أنه لم يكن لديهم علم بهذه العملية وأن تصميم العملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية الجناح العسكري لحركة حماس في غزة فحسب، فان أي ادعاء يربط هذه العملية بإيران أو حزب الله، سواء كان جزئيا أو كليا، ليس له أي مصداقية ويعتبر افتراء وفبركة لوثائق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد زعمت في وقت سابق، بأن "حماس" كانت تخطط لشن هجوم كبير على "إسرائيل" في خريف 2022، لكنها قررت تأجيله للحصول على دعم إيران و"حزب الله" اللبناني.

يذكر ان العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي اعقب عملية طوفان الاقصى اسفر لغاية الان عن استشهاد 42 ألفًا و175 شخصًا وإصابة 98 ألفًا و336 شخصًا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.