يوم الثلاثاء.. تشييع جثمان الشهيد عباس نيلفروشان في طهران  

العالم - ايران

وستقام يوم الاثنين 23 تشرين الاول وبعد نقل الجثمان الطاهر للشهيد مراسم التشييع والطواف في مدن النجف وكربلاء ومشهد المقدسة.

وستقام مراسم التشييع يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول الساعة 9:00 صباحاً في ساحة الإمام الحسين (عليه السلام) في طهران.

كما ستقام مراسم الوداع يوم الأربعاء في أصفهان، ومراسم التشييع والدفن بعد ظهر الخميس 26 أكتوبر في اصفهان.

وكان الشهيد السعيد قد قضى نحبه في القصف الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت والذي استهدف الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله.