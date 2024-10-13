إيران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على موقع التواصل الاجتماعي اكس :" إن اغتيال الشهيد اللواء القائد سليماني يعد جريمة كبرى لن يغفرها أو ينساها شعب إيران والمنطقة أبدا".

واضاف بقائي ان هذه الجريمة، التي صنفتها الامم المتحدة بانها عمل تعسفي وغير قانوني، قد القت بالمسؤولية الدولية على عاتق الادارة الامريكية وبالمسؤولية الجنائية الفردية عل عاتق مرتكبيها.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن ايران عازمة على متابعة حقها في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد سليماني وبالتالي فان الإجراءات القانونية لهذه القضية مستمرة في المحكمة المختصة بطهران.

كما اشار الى ان اطلاق المرشحين الرئاسيين أو المسؤولين الأميركيين ادعاءات وهمية و زائفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأغراض سياسية وانتخابية، لن يؤثر على تصميم وارادة إيران على المضي قدما في الإجراءات أمام المحاكم المحلية وإذا لزم الأمر ايضا في المحاكم الدولية.