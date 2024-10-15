آخر التفاصيل حول منفّذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى تمكن المنفّذ من اطلاق الرصاص باتجاه دورية تابعه للشرطة الإسرائيلية التي كانت تتمركز في ذات المكان، مما أدى وفق جيش الإحتلال الاسرائيلي لمقتل أفراد هذه الدورية وهو شرطي يبلغ من العمر العشرينيات، إضافه لإصابة أربعة من المستوطنين الأمنيين وفقا للمصادر الأمنيه الإسرائيلية.

ونوه مراسلنا إلى أنه تم إطلاق النار على المنفّذ بعد أكثر من ساعة قام جيش الاحتلال بالكشف عن هوية المنفذ وهو فلسطيني من سكان مواطني قطاع غزة، ولم يأتي الجيش بتفاصيل كيف دخل؟ وهل هو تسلل من قطاع غزة خلال هذه الأيام، أو هو من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون قبل الحرب واندلاع الاقصى في مناطق داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكان قد قتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تمكن شخص مسلح وجد في المكان من إطلاق النار على منفذ العملية وقتله.

ولا تزال قوات الأمن تحقق في هوية منفذ العملية الذي أطلق النار من مسدس كان بحوزته، إذ تشير المصادر الأمنية إلى أنها لا توجد تفاصيل عنه لدى أي من أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما فيها الشرطة والشاباك والجيش.

وينصب التحقيق في معرفة الجهة التي وصل منها منفذ العملية ومن زوده بالسلاح ومن ساعده على الوصول إلى مكان العملية.

ولاحقا، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن منفذ العملية قرب أسدود ينحدر من جباليا في قطاع غزة.



وقد نفت شرطة الإحتلال الإسرائيلية وجود شخص آخر مشبوه تجري مطاردته في منطقة وقوع العملية رغم استمرار عملية التمشيط والتحري هناك.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ عملية إطلاق النار استهدف سيارة دورية شرطة عند شارع 4 قرب أسدود.

وتعقيبا على الهجوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية أسدود رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في غزة والضفة الغربية وكل ساحات المواجهة.

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