بالفيديو.. مشاهد توثق تدمير كيان الاحتلال لمدينة النبطية وسوقها التجاري

العالن

جرائم الابادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في لبنان مستمرة حيث يواصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي العنيف على العديد من المناطق في جنوب لبنان ومناطق اخرى.

طيران الاحتلال شنّ خلال الساعات الاخيرة عدد من الغارات على قرى الجنوب والبقاع وبعلبك والهرمل ما تسبب باتساع دائرة الدمار حيث يعمد الاحتلال الى قصف الاسواق والمباني السكنية والخدمات العامة بينها العديد من المشافي والمنشأت الصحية.

وكالات الانباء وثقت حجم الدمار في جنوب لبنان ومنها الدمار الذي أصاب سوق النبطية التجاري التاريخي.

وأظهرت الصور حجم الركام الذي سيطر على المشهد في المنطقة إذ تم تدمير وسط مدينة النبطية بشكل كامل من متاجر ومباني بأكملها وتم تدمير السوق والاحياء المجاورة له بشكل كلي. وتكذب هذه المشاهد الادعاءات المغرضة لكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي يدعي بانه لا يستهدف المدنيين والاعيان المدنية في قصفه المستمر على لبنان.

الاهالي ورغم حجم الدمار الكبير في قرى ومدن الجنوب اكدوا على البقاء والصمود وعدم مغادرة مناطقهم.

مشاهد الدمار والخراب جراء العدوان ايضا في كل مكان فالضاحية التي تعرضت ايضا لقصف عنيف جدا ودمار واسع لا زالت ايضا اعمده الدخان تتصاعد منها منذ ايام كما يواصل الاهالي انتشال الجثث من تحت الركام.

ومع استمرار العدوان وقصفه المتواصل تتزايد اوجه المعاناة فمن لم تقتله الطائرات والقصف يواجه ازمات متعددة في اطار اللجوء والنزوح حيث اعلنت الحكومة اللبنانية ان عدد النازحين تجاوز المليون ومئتين الف شخص.

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