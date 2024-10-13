حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية بحيفا ومنطقة "بنيامينا"

العالم - لبنان

واعترف الاعلام الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار ضربت منطقة بنيامينا جنوب حيفا حيث سقط 39 جريحا بينهم حالات خطرة في حصيلة أولية.

وأوضحت مصادر عبرية أن مسيّرة ضربت هدفا جنوب حيفا دون انطلاق لصفارات الانذار، وعدد كبير من الإصابات في المكان، ووصلت50 سيارة إسعاف إلى مكان الحدث.

هجوم حزب الله على حيفا وعكا

وأضاف إن طائرة بدون طيار ضربت غرفة الطعام بقاعدة للواء جولاني في عكا وهناك إصابات حرجة

هجوم حزب الله على حيفا وعكا

وأعادت المقاومة الإسلامية نشر صورة لبيانٍ سابق لها تحذر فيه المستوطنين الإسرائيليين من التواجد قرب التجمعات العسكرية لـجيش الاحتلال حتى إشعار آخر.

وفي بيانات سابقة، اعلن حزب الله ان مجاهديه اشتبكوا من المسافة صفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولات تسلل، ونفّذت عدداً من العمليات العسكرية النوعية ضدّ مواقع الاحتلال ومرابضه شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، أنّها تصدّت لمحاولات تسلل إسرائيلية من شمالي فلسطين المحتلة إلى جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، وفي أثناء محاولة تسلل قوّة مشاة للإحتلال الإسرائيلي إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية عند الساعة (1:15) من ظهر اليوم الأحد (وفق التوقيت المحلي لمدينة بيروت)، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة.

وفي تصدّيها لعملية تسلل أخرى قبل ذلك،، أعلنت المقاومة في بيانٍ لها أنّ "مجاهديها التحموا واشتبكوا مع قوات العدو الإسرائيلي من المسافة صفر في بلدة بليدا، وأوقعو القوة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح".

وأشار بيان المقاومة إلى أنّه وفي أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا، عند الساعة (10:00) صباحاً (وفق التوقيت المحلي لمدينة بيروت)، اشتبك مجاهدو المقاومة مع القوة المتسللة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيانٍ آخر، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، وذلك عند الساعة (9:30) صباحاً.

وأكّد البيان أنّ المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

وكذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (10:10) صباحاً، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بِقذائف المدفعية.