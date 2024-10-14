وزير الدفاع الايراني: الكيان الصهيوني تلقى ضربات قاضية في مجالات عديدة

العالم - ايران

واضاف العميد نصير زاده، خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد في جامعة مالك اشتر التكنولوجية، أن هناك اليوم توقعات كبيرة من جامعات البلاد، وخاصة جامعة مالك اشتر التكنولوجية، وقال: "أمل البلاد يكمن في أن تكون الجامعات فعالة في إزالة الاختناقات الصناعية من خلال التواصل مع الصناعات والتقنيات الجديدة ".

وأوضح وزير الدفاع الفروق الجوهرية بين النظام الإسلامي والنظام الغربي وقال: نحن مع الحق وفي مدرسة الإمام الحسين (ع) وعلينا أن نهزم العدو بالقوة. وينبغي أيضًا إعطاء الأولوية للأنشطة التعليمية والثقافية في الجامعة، لأن العدو يهاجم البلاد في هذا المجال أيضًا، ويجب أن تكونوا أنتم الطلاب على هبة الاستعداد لمواجهة العدو".