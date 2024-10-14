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مراسل العالم..

وكيل السيد السيستاني يصلي علی جثمان الشهيد نيلفروشان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

شارك مئات المواطنين من عدة محافظات عراقية في مراسم تشييع جثمان القيادي البارز في حرس الثورة الاسلامية، الشهيد اللواء عباس نيلفروشان في كربلاء المقدسة.

العالم - مراسلون

واستشهد اللواء نيلفروشان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية اغتيال اسرائيلية غادرة، استهدفت فيها قادة للمقاومة الإسلامية بأطنان من القنابل.

وأفاد مراسل قناة العالم في كربلاء المقدسة ان جماهير غفيرة من المشيعين وصلت الی مرقد الامام الحسين عليه السلام للمشاركة في صلاة الجنازة علی جثمان الشهيد اللواء نيلفروشان.

وأكد مراسل العالم ان المشيعين رفعوا رايات لحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وحركة حماس الفلسطينية وصور للشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد اللواء نيلفروشان.

وأشار مراسل العالم الی شعارات رفعها المشيعيون منها "كلا، كلا امريكا" و"كلا، كلا اسرائيل" و"امريكا العدو الاكبر" مؤكدين علی التمسك بالمقاومة والاستمرار علی نهج الشهداء حتی تحرير القدس وفاءاً لدم الشهداء.

ومن المقرر ان يتم نقل جثمان الشهيد من مدينة كربلاء المقدسة الى مدينة النجف الاشرف ومن ثم الد مشهد المقدسة بعدها يتم تشييعه في العاصمة الايرانية طهران ليتم دفنه في مثواه الاخيرة بمدينة اصفهان، مسقط رأسه.

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