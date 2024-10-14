استهداف صاروخي لقاعدة تمركز فيها قوات الاحتلال الامريكي بدير الزور

العالم- سورية

واضافت مصادر سورية ان استهدافا صاروخيا يطال القاعدة التي تتمركز فيها قوات الإحتلال الإمريكي بالقرب من حقل غاز كونيكو بريف دير الزور.

وافادت مصادر أخبارية ان قصفا صاروخيا طال من قاعدة "التحالف الدولي" في حقل "كونيكو" على حويجة صكر والأطراف الشرقية لمدينة دير الزور ولا أضرار.

وفي وقت سابق أمس، نقلت قوات الاحتلال الأميركية أنظمة دفاع جوي من قاعدتها غير الشرعية في حقل غاز كونيكو إلى قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي الأميركي وحراسة مشددة ترافق الرتل.