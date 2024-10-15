دول اوروبية تدين استهداف قوات اليونيفيل جنوبي لبنان

العالم _ خاص بالعالم

هكذا قررت الامم المتحدة بحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الذي اكد أن قوات اليونيفيل ستبقى في مواقعها جنوبي لبنان.

وقال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام :اتُّخذ القرار بأنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ستبقى راهنًا في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

الادانات و الانتقادات لتعرض مواقع قوة اليونيفيل في جنوب لبنان لإطلاق النار وإصابة عدد من افرادها من قبل جيش الاحتلال لاتزال متواصلة في اروقة الدولية.

مجلس الامن الدولي عبر عن قلقه من استهداف قوات اليونيفيل مطالبا بتطبيق قرار 1701 بشأن لبنان والذي ينص على وقف العمليات القتالية.

كما حض اعضاء المجلس الخمسة عشر في بيان دون الاشارة المباشرة الى الكيان الاسرائيلي جميع الاطراف على احترام سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقارها.

بعيدا عن اروقة الامم المتحدة دان وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان رباعي منفصل 'التهديدات' التي تتعرّض لها قوات اليونيفيل، مطالبة بتوقفها فورا.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك عن قلقهم ازاء الهجمات التي اسفرت عن اصابة عدد من افراد قوات حفظ السلام في لبنان.

وشدد الوزراء أن أي 'هجوم متعمّد' على قوات حفظ السلام يتعارض مع القانون الدولي داعين حكومة الاحتلال الى احترام التزامها بضمان سلامة أفراد اليونيفيل وأمنهم بشكل دائم وتمكين اليونيفيل من الاستمرار بتنفيذ تفويضها.

من جانبه انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استهداف الاحتلال قوات اليونيفيل قائلا ان القوات معرضة للخطر والتهديد وهناك جهة واحدة تهدد أفرادها علانية، وهو أمر غير مقبول.