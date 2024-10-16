عراقجي يلتقي نظيره الأردني ويؤكدان على وقف الجرائم الإسرائيلية

العلم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور الأردن في الجولة الجديدة من الدبلوماسية الإقليمية المكثفة التي بدأها خلال الأسبوعين الماضيين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث رغبة الجانبين في العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في المنطقة.

واستعرض عراقجي الوضع الحرج الذي تمر به المنطقة نتيجة استمرار الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية في غزة وعدوانه الواسع على لبنان، وشدد على ضرورة العمل الجماعي من قبل دول المنطقة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ومنع توسع نطاق الحرب وحماية استقرار وأمن المنطقة بما يخدم شعوب المنطقة.

بدوره أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأكد موقف بلاده من ضرورة وقف قتل الأبرياء في فلسطين ولبنان، فضلا عن وقف العدوان على لبنان ومنع المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الجانبان على أهمية تعبئة دول المنطقة والمجتمع الدولي لمساعدة النازحين في غزة ولبنان وسوريا.