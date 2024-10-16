تفاصيل جولة عراقجي بالمنطقة لمناقشة تداعيات استمرار العدوان

العالم – خاص بالعالم

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وفي اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد دعا الى ممارسة المزيد من الضغوط على داعمي الكيان الصهيوني لوقف آلة القتل والحرب التابعة لهذا الكيان مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لإيجاد رؤية ولغة مشتركة لحل القضايا الإقليمية في إطار تحقيق التنمية وتجنيب المنقطة الازمات والمشاكل.

من جهته أكد السلطان هيثم أنه لا يمكن تبرير دعم الدول الغربية للجرائم الإسرائيلية في المنطقة معربا عن تقديره ودعمه للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه القضايا الإقليمية، بما في ذلك غزة ولبنان.

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وفي جولة اقليمية تقوده الى الاردن ومصر وتركيا التقى في عمان بالملك الاردني عبدالله الثاني.

كما التقى نظيره الاردني أيمن الصفدي واستعرض الجانبان الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان.

الملك الاردني شدد في القاء على ضرورة وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة اولى نحو التهدئة في المنطقة مؤكدا على حماية الامن والاستقرار في المنطقة.

من جهته دعا عراقجي دول المنطقة الى اتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما حذر عراقجي من اي مغامرات اسرائيلية وقال انها ستواجه بشكل حاسم وقوي.

وفي ظل التطورات والدعم الامريكي المستمر لكيان الاحتلال الاسرائيلي ومنها نشر بطاريات منظومة ثاد المضادة للصواريخ في كيان الاحتلال الاسرائيلي وكذلك استمرار التهديدات الاسرائيلي قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير نصير زاده انها مجرد حرب نفسيه.

مضيفا إن منظومة ثاد والتهديدات ليست شيئا جديدا وان الحديث عنها اليوم يأتي في اطار الحرب النفسية مشددا ان ايران لن تواجه مشاكل مع نشر هذه المنظومة في اشاره منه على مايبدو الى قدرة صواريخ ايران في تجاوز جميع المنظومات الامريكية والاسرائيلية في حال نفذ كيان الاحتلال اعتداءاته وتهديداته ضد طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...