عضو حزب العمل الاسرائيلي: "نبيه بري هدف مشروع تماماً"!

العالم-الاحتلال

و في وقت سابق من اليوم صرح نبيه بري : “إن ما حصل من إستهداف لقوات اليونفيل ولجنود الجيش اللبناني من قبل "إسرائيل" وآلتها العدوانية هو جريمة وليس محط إدانة وإستنكار فحسب ، بل هو أيضاً وقبل أي شيء آخر هو عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701 نضعها برسم المجتمع الدولي، الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على لبنان وعلى الإنسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الإخلاق والإنسانية والشرعية الدولية ، الرحمة للشهداء مدنيين وعسكريين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان”.