رافعين صور الشهيد السنوار.. اليمنيون يؤكدون تضامنهم مع فلسطين ولبنان

العالم – خاص بالعالم

ويؤكد المتظاهرون أن وحشية ومجازر كيان الاحتلال لن تجلب له إلا الخسران والهوان، ولن يغيّر من حتمية زواله.

وقال إبراهيم العبيدي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله:"اليوم العدوان الأمريكي والصهيوني يتبدى بطابع آخر أنه لن يقف أمام حدّ معين وأن الجرائم ستكتسح حتى دول عربيه اخرى".



التظاهرات الحاشدة في المدن اليمنية أبدت الدعم والتأييد لاستمرار عمليات إسناد الجيش اليمني، وحيّت أيضاً صمود وبسالة المقاومة الفلسطينية، وباركت لحزب الله ضرباته المنكّلة بالكيان الإسرائيلي، وكذا تصاعد العمليات العراقية المستهدفة للعدو، كما أكد المحتشدون أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستزيد من قوة وعزيمة المقاومة..

التظاهرات التي تزامنت مع هجمات أمريكية جديدة على اليمن، نددت باستمرار ما وصفتها بالاعتداءات الهمجية، وأكدت أن هذه التهديدات لن تغيّر من الموقف اليمني الشعبي والرسمي والعسكري المساند لغزه، مشددة على ثبات الموقف الداعم لفلسطين ولبنان شعباً ومقاومة.

وللتأكيد على ذات الموقف يأتي هذا الحراك الشعبي المتضامن مع فلسطين ولبنان امتدادًا للموقف الرسمي، ولإظهار حجم الإلتفاف الشعبي حول القيادة والجيش، دون الرضوخ لأي ضغوط أو تهديدات.

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