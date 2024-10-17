عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء وصعدة

العالم-اليمن

وافادت مصادر يمنية ان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف ب6 غارات مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة.

کما قالت انه 9 غارات لطيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي المدينة.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني شن الثلاثاء الماضي 4 غارات جوية استهدفت مديرية اللحية بمحافظ الحديدة كما شن غارتين، الاثنين، على مديرية الصليف غربي محافظة الحديدة.

ويواصل تحالف العدوان الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن إسنادا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.