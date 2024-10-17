بالفيديو: قائد انصار الله يوجه رسائل نارية لأميركا وحلفائها

العالم – خاص العالم

تاكيد جديد من قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي على استمرار جبهة الاسناد اليمنية وفاعليتها ضد الكيان الاسرائيلي وداعميه وذلك رغم الاعتداءات الامريكية والبريطانية والاسرائيلية على اليمن حيث شدد ان القصف والعدوان الامريكي الاخير على اليمن لن يوقفها مشيرا ان القوات اليمنية نفذت خلال هذا الأسبوع 25 عملية بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

الى ذلك دعا السيد الحوثي الشعوب العربية والاسلامية للقيام بواجبها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولبنان تجاه مجازر الابادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي مضيفا ان الايام اثبتت ان اغتيال القيادات لن يفيد الصهاينة

هذا وكانت واشنطن اعلنت قيامها بعدوان جديد على اليمن حيث استهدفت عدد من الاماكن في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال البلاد وأوضحت وسائل الإعلام أن تسع غارات استهدفت مناطق عدة في شمال العاصمة صنعاء وجنوبها، إضافة إلى منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن القوات الجوية الأميركية نفذت ضربات دقيقة على ما اسماها مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض باليمن. مضيفا أن الضربات تمت بموافقة الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات 'بي تو' التي تعد أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة التي استُخدمت حتى الآن لاستهداف منشآت ومواقع في اليمن.

في المقابل، قالت حكومة صنعاء إن العدوان الأميركي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة لن يمر دون رد وإن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانه مشيرا إن الغارات لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان وأكد المكتب السياسي لحركة انصارالله أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها ولن يتزحزح وان هذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.