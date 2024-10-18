شاهد.. مراسل العالم: هدوء حذر يسود لبنان

العالم – خاص بالعالم

وبشأن المساعدات الانسانية الدولية المقدمة للنازحين اللبنانيين قال مراسنا أن وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام استقبل أمس الخميس في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة شحن تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط محملة بـ 90 طناً من المساعدات الانسانية والإغاثية إلى لبنان آتية من جمهورية باكستان، بناءً لتوجيهات رئيس وزراء جمهورية باكستان، محمد شهباز شريف، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان.

وأضاف أن هكذا المساعدات تصل الى بيروت بين الحين والآخر لاغاثة النازحين نتيجة الحرب الاسرائيلية الهمجية على لبنان.