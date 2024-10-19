إضرام النار في مقر قناة MBC ببغداد+ فيديو

العالم - العراق

واقتحم المتظاهرون المبنى رغم الانتشار الأمني الواسع حوله، وأضرموا النار داخله.

وفي وقت سابق، نشرت القناة تقريرا مطولا يصف قادة حزب الله ال‍‍ذين وقفوا ولازالو يقفون صامدين بوجه الاحتلال الصهيوني المجرم، "بالإرهابيين"، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل، دفع القناة لحذفه من منصاتها.

ووجهت القناة الى رئيس المكتب السياسي، الشهيد يحيي السنوار بالتهمة نفسها.

وعرضت القناة السعودية التقرير تحت عنوان: وتناولت فيه أيضا قيادات عسكرية من حزب الله، وكذلك الفريق الشهيد قاسم سليماني، وآخرين.

من جانبها، استهجنت حركة حماس في بيان التقرير، الذي قالت؛ إنه "لا يخرج إلا عن صحافة صفراء، وطابور خامس".

وطالبت حماس، "إدارة القناة بالتراجع الفوري عن هذا السقوط والانحدار المهني وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى، وكذلك نطالب بتعديل هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني المجرم".