توارثتها الأجيال .. عصا يحيى السنوار التي حارب بها حتى آخر نفس

العالم فلسطين المحتلة

والصورة الأخيرة للقائد الشهيد يحيى السنوار، التي التقطته مسيرة صهيونية، القى المجاهد الكبير عصا خشبية في اتجاه المسيرة بغية إسقاطها لیحاول القتال حتى الرمق الأخير.

وأظهرت السنوار بالصور في وضعية استراحة محارب وليس مصرع عدو، حيث يتموضع السنوار على الأريكة، ملثمًا ومثقلًا بالجراح منتظرًا أن يلقي ضربته الأخيرة في وجه "إسرائيل" ولو بعصا.

رجل كهل خطا نحو الستين، دون مرافقة ولا حراسة، ولا يحيط نفسه بالأسرى الإسرائيليين كدروع بشرية، وليس هاربًا في سيناء ولا يتنكر بملابس النساء، ولا بحوزته مالًا ولا طعامًا، وإنما مقاومًا مقارعًا حتى بيدٍ واحدة وعصا.

ونشرت الرسامة سالي سمير على حسابها الشخصي على منصة انستغرام، صورة من اطفال فلسطينيين، حاملين قطع خشبية بيدهم وهم واقفين امام طائرة مسيرة اسرائيلية.

وعلقت سمير على الصورة: آخر لوحة في كتاب "ليسوا ارقاما" يصدر قريبا.

سيكبر هذا الجيل من اطفال فلسطين وينتقم من الاحتلال الصهيوني الإرهابي الذي قتل آباءهم وأمهاتهم وأعمامهم وخالاتهم وجيرانهم وأبناء شعبهم الفلسطيني.

سيحررون فلسطين من النهر إلى البحر، ستزول إسرائيل ولو استمرت الحكومات الأميركية والأوروبية والبريطانية والألمانية بتزويد الاحتلال الصهيوني بالسلاح، لن تنتهي المقاومة حتى يستعيدون حقوقهم وارضهم، وتقام دولتهم المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس.





This stick, it has been passed down from generation to generation, it is the stick of Yahya Sinwar with which he fought until the last breath. This generation will grow up and take revenge on the terrorist Zionist occupation that killed their fathers, mothers, uncles, aunts, neighbors, and the sons of their Palestinian people.



They will liberate Palestine from the river to the sea, Israel will disappear even if the American, European, British and German governments continue to supply the Zionist occupation with weapons, the resistance will not end until our rights and our land are restored, and our independent state of Palestine is established with Jerusalem as its capital, we will gain freedom and we will not stop defending ourselves, and after that peace and security will prevail everywhere, the Zionist terrorist corruption must be removed from all parts of the earth.