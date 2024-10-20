عراقجي : حددنا جميع اهدافنا في كيان الاحتلال 

العالم - ايران

وتابع عراقجي في تصريح لقناة "إن تي في" التركية: إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك.

وشدد على ان أي اعتداء على إيران هو تجاوز لخطوطنا الحمر وسنرد عليه بالمثل، وسيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل.

واشار الى ان ايران لم تستهدف اي منشآت اقتصادية أو مدنية في الكيان الصهيوني واضاف: استهدفنا منشآت عسكرية فقط، ولكننا الآن حددنا جميع أهدافنا هناك وسيتم تنفيذ نفس الهجوم على أهدافهم.

وراى وزير الخارجية الايراني ان "إسرائیل" غير قادرة على ارتكاب جرائمها في غزة ولبنان بدون الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة .