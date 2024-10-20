شاهد.. طيران الاحتلال يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن غارة أخرى استهدفت منطقة حارة حريك قرب مسجد الحسنين ومستشفى بهمن، مما أدى إلى دمار هائل في المباني السكنية المحيطة.

وتأتي هذه الغارات كجزء من سلسلة هجمات بدأت يوم السبت، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 12 غارة استهدفت مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث، إضافة إلى منطقة الشويفات الواقعة شرق الضاحية الجنوبية. وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقة الشويفات لغارات إسرائيلية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين لم يخلوا منازلهم سابقًا.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة جونيه في محافظة جبل لبنان عملية اغتيال في وضح النهار على الأوتوستراد، أسفرت عن ارتقى شهيدين وزعم كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أحد القيادات في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة لحزب الله وزوجته، حيث تم استهدافهما بصواريخ بعد نزولهما من سيارتهما الرباعية الدفع.