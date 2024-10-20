من هو الشهيد رضا عواضة المُستهدف مع زوجته الإيرانية في جونية؟

العالم - لبنان

في حين لم تنجح المحاولة الأولى، ركن رضا عباس عواضة السيارة على جانب الطريق، وذلك بالقرب من محل “لابيل دور” للحلويات في جونية.

وخرج من سيارته وأمسك بيد زوجته، بحسب ما وثقته مشاهد مطاردة الشرطة، وحاول الابتعاد قدر الإمكان عن السيارة والطريق السريع المؤدي من شمال لبنان إلى عاصمته بيروت.

لكن الطائرة الإسرائيلية المسيرة أطلقت صاروخيها الثاني والثالث، ما أدى إلى استشهاده وزوجته الايرانية.

جونيه

فمن هو الشهيد رضا عواضة؟





زوجة الشهيد رضا عواضة

الشهيد رضا عواضة حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر في مجال هندسة الحاسوب من جامعة طهران وكان أحد النخب البارزة في مجال شبكات الكمبيوتر. وهو ان أحد أفضل الأساتذة في العالم في مجال الـ"لينوكس".

حصل على درجة الماجستير عام 2010 من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت وعمل كقوة اساسية في مشروع الموجه الوطني في جامعة طهران لمدة 3 سنوات، وقام بتطوير جزء مهم من هذا المشروع. وتماشيا مع هذا المشروع قام بتسجيل اختراع.

وزوجته السيدة معصومة (أرزو) كرباسي إيرانية وناشطة إعلامية مهتمة بالمقاومة. وقد ترك هذا الزوجان الشهيدان 5 أطفال.

وفي وقت لاحق كتبت نرجس قديريان زوجة سفير إيران في لبنان: صديقتي العزيزة واللطيفة السيدة معصومة كرباسي اغتيلت على يد الكيان الصهيوني المتعطش للدماء.

كم ليلة جمعة ذرفنا فيها الدموع في دعاء كميل وذكر مراثي ومناقب اهل البيت عليهم السلام.